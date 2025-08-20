Sandy Stimpson Amtrak

Mobile Mayor Sandy Stimpson speaks to reporters after riding the first Amtrak train into Mobile in August 2025.

 Staff photo

Mobile Mayor Sandy Stimpson unveiled a proposal for Fiscal Year 2026’s budget that includes millions in additional funding for law enforcement, drainage and road improvements.

“Since 2013, we have worked together with every city department to restore financial stability and position Mobile for long-term success,” Stimpson, who will leave office later this year, wrote in an introduction to the budget document. “This budget reflects the benefits of that shared stewardship. Because of those sound financial practices, the City will be able to maintain and expand essential services in the coming year even though revenues are projected to remain flat compared to 2025.”

