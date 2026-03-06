659a57c72a74e.jpg

Wetlands pictured on a 4,500-acre lot near Stockton north of Interstate -65 and east of Highway 59 (Photo via Baldwin County MLS)

Just days after the Baldwin County Commission greenlit Stockton residents to gather enough signatures to bring forth a vote on whether the community will be brought into county zoning laws, organizers have already surpassed the required figure. 

As of 4 p.m. on Friday,  the Friends of Tensaw River have gathered more than 124 signatures from residents within county’s Zone 3, which lies between I-65 and Old Gainey Road in north Baldwin County and includes Stockton.  

