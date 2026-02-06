Though the Mobile County Public School System called off U.S. Education Secretary Linda McMahon's visit to Murphy High School, dozens of students and community members protested her and President Donald Trump’s administration at the Midtown Mobile school anyway.

Murphy senior Red Zellner and others from Indivisible Mobile assembled roughly 100 students outside of Murphy’s gates on Carlen Street Friday morning, leading them in chants decrying deportations, ICE raids and more. The protest began at around 7:30 and wrapped up before 9, when students marched back to campus after standing along Dauphin Street with homemade signs.

