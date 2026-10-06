Donald Trump Mobile 2026

President Donald Trump speaks at the University of South Alabama's Mitchell Center in Mobile on Friday, Oct. 2, 2026.

 Photo by Grant McLaughlin

Attorneys for two University of South Alabama students facing federal charges for posts about President Donald Trump say their clients’ social media posts may have been offensive or ill-advised, but do not rise to a criminal threat.

Cameron Lamark Lewis and Amare Jemal Woods were among three South Alabama students arrested by federal authorities the day of Trump’s Oct. 2 rally in Mobile. Both students, along with a third — Kayla Smith — were released from federal custody Monday under certain conditions while their cases remain pending.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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