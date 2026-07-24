Orange Beach city seal
By Gabriel Tynes

A Georgia man is suing the city of Orange Beach over an incident in 2024 when he was run over on the beach by a vehicle being driven by a city lifeguard.

The complaint, filed July 7, claims Orange Beach Lifeguard Erik Nathaniel Mason ran over Mark Kelemen with a city-owned Ford F-150 as he was sitting on the beach with his wife, Christine, on July 20, 2024 at about 3:30 p.m. Kelemen has asked Baldwin County Circuit Judge Byron Brackin to award him over $1 million in damages in the lawsuit, including for physical and emotional injuries and medical expenses.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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