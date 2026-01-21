Jai’Quan Rashaad Ramsey, 19,

Jai’Quan Rashaad Ramsey, 19 (Provided)

Following a 12-day investigation, police arrested a suspect early Wednesday, believed to have shot and seriously injured a juvenile following a basketball game at Murphy High School.

Jai’Quan Rashaad Ramsey, 19, a resident of Mobile’s Claremont community off Knollwood Drive, has been arrested for first-degree assault and shooting into a building or vehicle, according to a statement from Mobile Police Chief William Jackson and a Mobile Metro Jail booking report.

