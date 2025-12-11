James Fitzgerald Everette

Shown is an image of James Fitzgerald Everette. Everette is suspected of shooting someone on Dec. 9, 2025 on Linda Court in Foley. He was arrested by Mobile County Sheriff's Office deputies on Dec. 11 at his residence along Dauphin Island Parkway.

A man suspected of a shooting in Foley on Tuesday, Dec. 9, was found and arrested in Mobile County Thursday afternoon. 

According to a Mobile County Sheriff’s Office release, James Fitzgerald Everette was arrested after a brief standoff with MCSO Special Operations Unit officers at 15931 Dauphin Island Parkway, where he was barricaded inside. 

