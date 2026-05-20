When the film “Saving Private Ryan” was released in July of 1998, it drew immediate attention for its opening 10-minute sequence depicting the D-Day fighting on Omaha Beach in Normandy. Director Steven Spielberg brought the realities of war, of combat, to a new level of understanding for those fortunate enough not to have experienced it firsthand.
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