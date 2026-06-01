Mobile Police MPD Blotter

A Theodore man was arrested Sunday afternoon after allegedly breaking into someone's home at the Park West Apartments on 1663 Hillcrest Road and starting a fight with a couple. 

According to the Mobile Police Department, the victim told officers that Michael Howell, 20, broke into the apartment by kicking in the door and then started a physical altercation with the couple inside.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription