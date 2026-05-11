Mobile Police MPD Blotter

Three people were arrested in Mobile Saturday for assaulting and cutting people. 

According to a statement from the Mobile Police Department, Albert Moseley Jr., 49, Tariq Madison, 20, and Tiswunda Franklin, 40, were arrested for allegedly stabbing or cutting someone during three separate incidents. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription