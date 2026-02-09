Mobile Police MPD Blotter

Three people died in Mobile over the weekend during major wrecks on St. Stephens Road and Bear Fork Road, the Mobile Police Department reported Monday morning.

On Saturday, Neil Robinson, 52, died Saturday morning following a wreck in the 6100 block of Bear Fork Road. MPD officers were called to the scene at about 10 a.m. and discovered Robinson’s vehicle had caught fire after crashing into two trees. Robinson was reported to be driving west toward Moffett Road when his vehicle left the roadway.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In