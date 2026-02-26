Deborah Denise Tillman

Deborah Denise Tillman (Image via Ashley Rich/Facebook)

After spending a little more than six months on the bench, Mobile County District Court Judge Deborah Tillman resigned for reasons unknown this week.

Deborah-Tillman.jpg

Mobile County District Judge Deborah D. Tillman (Provided)

A notice posted by the Mobile Bar Association on Facebook on Tuesday said Tillman’s seat is vacant effective Monday, Feb. 23. The notice also called for interested attorneys to submit their credentials to the Mobile County Judicial Commission by April 17.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(1) comment

GBPacker

#mobileda2028

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In