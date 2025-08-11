Roscoe Hudson MCSO

Narcotics, firearms and prescription drugs seized during a traffic stop by the Mobile County Sheriff's Office on Aug. 6, 2025 (MCSO) 

A Mobile County investigation sparked by an online tip has led to the arrest of two men after deputies found drugs, firearms and nearly $3,000 in cash inside a vehicle.

Devin LaJuan Hudson.jpeg

Devin LaJuan Hudson (MCSO)

Deputies stopped a vehicle driven by Devin LaJuan Hudson, 29, of Theodore, on Wednesday, Aug. 6, on Interstate 10 for a traffic violation, according to a press release by the Mobile County Sheriff’s Office on Monday. Hudson had an active warrant for tampering with physical evidence, and Hudson had been under investigation stemming from a tip submitted on MCSO’s website over alleged narcotics sales.

Andre Jabbar Roscoe Jr..jpeg

Andre Jabbar Roscoe Jr. (MCSO)

