Tropical Storm Isaias

Tropical Storm Isaias - Oct. 7, 2026, 12:50 p.m. (NWS)

Editor's Note

This article will be updated as information about Hurricane Isaias, public advisories and other notices are made available.

Communities along the northern Gulf Coast as of Wednesday are beginning to prepare for the Friday landfall of Tropical Storm Isaias, which is expected to become a hurricane by Thursday.

The National Weather Service has the storm cone, which is the general direction the storm is expected to head, centering on the Mobile and Baldwin counties area.

An update from Accuweather, an independent weather forecasting media company, predicts the storm could evolve into a Category 2 hurricane by Friday.

A hurricane watch has gone into effect for coastal Alabama.

See updates below. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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(1) comment

Darlene Bone

Praying for the Gulf Coast and safety of all residents.

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