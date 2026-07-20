NWS Tropical Storm Bertha path projection 7.20.26

Shown is a graphic of the projected path of a tropical depression made on July 20, 2026. A depression is expected to form into Tropical Storm Bertha. The storm is expected to impact areas of Coastal Alabama Wednesday, July 22. 

 Provided by the National Weather Service

A tropical depression is currently expected to intensify into a storm and impact coastal Alabama early Wednesday, likely bringing heavy rains and strong winds to both Baldwin and Mobile counties. 

According to the National Weather Service, a tropical depression could soon turn into a storm for Baldwin and Mobile counties and is expected to hit the area at roughly 1 a.m. Wednesday. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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