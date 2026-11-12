A Texas truck driver was killed Wednesday evening after his 18-wheeler left Interstate 65 and struck a tree in Mobile County.

The Alabama Law Enforcement Agency identified the driver as Jose L. Mendez, 41, of Batesville, Texas. Alabama State Troopers said Mendez was driving a 2019 Freightliner Cascadia when the crash occurred around 6:38 p.m. Nov. 11 near mile marker 17, approximately two miles south of Satsuma.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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