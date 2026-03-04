wells Griffith (adjusted size for web)

Shown is an image of GOP politico and Trump appointee Wells Griffith.

 Courtesy of Wells Griffith

Native Mobilian and former GOP congressional candidate Wells Griffith has been tapped to serve as ambassador to both the United Nations and also the International Atomic Energy Agency. 

The White House on Monday announced Griffith’s appointments along with 19 others being sent to the U.S. Senate for confirmation hearings. This is the second time since Trump took back the White House that Griffith has been appointed to a role in the administration. In January 2025, Trump picked him to serve as under-secretary for the Department of Energy.

