Shark and Trump

A nationwide version of Alabama’s alert system for statistically rare attacks by sharks will soon go into effect.

On Wednesday, the U.S. House of Representatives voted in favor of legislation by U.S. Sen. Katie Britt, R-Montgomery, to send out “a wireless emergency alert” in the event a person is injured by a shark along America’s beaches. The bill — called “Lulu’s Law” in honor of Mountain Brook teenager Lulu Gribbin, who lost her left hand and right leg to a shark in Florida in 2024 — previously advanced through the U.S. Senate in July 2025 and is set to be signed into law by President Donald Trump, according to Britt’s office.

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