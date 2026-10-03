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Sen. Tommy Tuberville meets with Alabama National Guard troops in Washington D.C. while activated there in December 2025. (P

Republican Tommy Tuberville appears to have softened his messaging on Mobile after listing it in a new political ad alongside Montgomery and Birmingham as "dangerous" Alabama cities where National Guard troops could be activated.

In an Oct. 2 op-ed published by Yellowhammer News, Tuberville again promised to crack down on crime in some of the state’s largest cities, but this time omitted the Azalea City. The column also appeared to pull back on a vow to send in armed servicemen “on day one.” Instead explaining that “if we need to call President Trump for backup, we’ll do just that.”

Mobile ‘dangerous,’ Tuberville vows to send National Guard
Mobile River Bridge & Bayway Project Groundbreaking

U.S. Transportation Secretary Sean Duffy gave remarks and participated in the groundbreaking for the Mobile River Bridge & Bayway Project at Cooper Riverside Park Friday, October 2, 2026 in Mobile, Ala. Also shown are (from left) Sens. Katie Britt and Tommy Tuberville, Mobile Mayor Spiro Cheriogotis and Mobile County Commissioner Merceria Ludgood. (Governor’s Office /Hal Yeager)
Data correction drops Mobile clear of “Most Dangerous” city rankings

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

2_Wh33ler
Fredrick E Wheeler

So exactly how will he ensure they are accurately being published?

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