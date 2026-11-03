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With more than 1.5 million votes cast Tuesday, Republican Tommy Tuberville took the stage around 10:30 p.m. to deliver a victory speech. Immediately following, his opponent said it wouldn’t be over tonight.

Unofficial results from the Nov. 3 election show Tuberville carrying 53 percent of the vote — a far cry from the 20 points he commanded in 2020, when he last faced Democrat Doug Jones for U.S. Senate.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

Julie Hoagland

I am proud of Mobile county

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