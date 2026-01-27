Tommy Tuberville

U.S. Sen. Tommy Tuberville, R-AL (via tuberville.senate.gov)

Ken McFeeters, a Republican running against U.S. Sen. Tommy Tuberville in the gubernatorial primary on May 19, has filed a qualification challenge alleging Alabama’s senior senator does not actually live in the state he currently represents in Congress. 

McFeeters, who filed the complaint with the Alabama Republican Party Executive Committee Tuesday, said reports Tuberville has to file for both his campaign and as a sitting U.S. senator paint an image in direct conflict with his stated home in Auburn. 

