Tuberville speaks at Alabama forum

U.S. Senator and gubernatorial candidate Tommy Tuberville speaks to a eventgoer during a Mobile Chamber of Commerce Forum at Crown Hall in downtown Mobile Tuesday, Jan. 20. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

U.S. Senator and Republican gubernatorial candidate Tommy Tuberville told a packed room of Mobile’s business and political professionals he is meeting with contractors and top U.S. officials to drive movement on the Mobile River Bridge and Bayway and six-lane Interstate 10 Bridge project.

“I remember when I was running (for Senate) six years ago and everybody was talking about the bridge, that’s (still) a huge problem that we have,” Tuberville told eventgoers during a Mobile Chamber of Commerce forum at Crown Hall. “We got a big meeting today. We got to get [the project] started. Every day it goes up (by) hundreds of thousands of dollars in cost.”

