Two contract workers died and a third was injured Monday morning in an industrial accident while working on a sewer bypass in a wooded area near Princeton Woods, Mobile officials said.

The incident happened around 8:12 a.m., according to Mobile Fire-Rescue, when one worker entered a manhole and did not return. A second worker followed to assist, but also did not emerge. A third worker went down, became disoriented, and climbed out on his own. He was treated at the scene and taken to a local hospital.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

