Mobile County DA's Office
Mobile County District Attorney's Office

Two Mobile residents were found guilty earlier this month of committing murder during two separate incidents in 2022 and 2023, according to the Mobile County District Attorney’s Office.

On April 10, Jaymon Johnson was found guilty by a jury of his peers for the murder of Dajarra Jackson during a drive-by shooting in March 2023. He was also found guilty of attempted murder, assault and shooting into an occupied vehicle, as well as two counts of reckless endangerment. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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