Seibert Bates

John Thomas Seibert Jr., 65, of Theodore, and Joseph Grover Bates III, 38, of Mobile (Mobile Metro Jail)

Two Mobile County men were arrested this week after grand juries indicted them in separate child pornography cases.

John Thomas Seibert Jr., 65, of Theodore, and Joseph Grover Bates III, 38, of Mobile, were arrested Monday, Oct. 5, by special agents of the Attorney General’s Cyber Crime Unit and the Mobile County Sheriff’s Office. Both suspects were indicted the same day by a grand jury. The men had previously been arrested on numerous charges of possession of child sexual abuse material. The indictments Monday add additional allegations they intended to distribute the content.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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