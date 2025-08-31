An early morning fight outside two Mobile bars ended in gunfire that left two men injured and multiple vehicles damaged.

Around 3 a.m. Sunday, Mobile police officers were already in the 1600 block of St. Stephens Road when a fight broke out in the street, which is right outside the USA Health Children's & Women's Hospital campus and Family Health Women's Center. During the altercation, shots were fired, striking two men who were later taken to a hospital by personal vehicle.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In