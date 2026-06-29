Johnson and Robertson

Shown are former Orange Beach City Councilman Jerry Johnson (left) and Place 1 Councilman Jack Robertson.

 Provided by city of Orange Beach

One of two Orange Beach city councilmen who did not sign onto an ethics complaint after watching body camera footage of police interacting with Mayor Tony Kennon during a 2024 Labor Day 911 call at a government building after 1 a.m. said he “wants all of this hate to stop.”

The other appears to have not been present during meetings in which the council was shown that tape and others when Kennon, according to the complaint, pushed councilors not to release the video or threatened members with lawsuits, political revenge and even hinted at physical assault. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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