Lowery McKenzie

(Left to right) Baldwin County Sheriff Anthony Lowery and challenger Matt McKenzie

 Photos provided by Anthony Lowery and Matt McKenzie

The race to see who will be Baldwin County’s next sheriff will be decided in the May 19 Republican Primary.

Only two Republicans qualified to run in this year’s race, those being current sheriff Anthony Lowery and District 2 Baldwin County Commissioner Matt McKenzie.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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