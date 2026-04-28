The race to see who will be Baldwin County’s next sheriff will be decided in the May 19 Republican Primary.
Only two Republicans qualified to run in this year’s race, those being current sheriff Anthony Lowery and District 2 Baldwin County Commissioner Matt McKenzie.
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