Mobile County Sheriff MCSO graphic

The Mobile County Sheriff’s Office is looking for a man they say is responsible for violence at a Grand Bay horse show.

A statement from MCSO on Sunday reads that an unknown Black man weighing about 130 pounds and standing about 6 feet, 2 inches tall is wanted for shooting a man in the abdomen and a woman in the leg on Saturday, April 11. The three were involved in an argument before the shooting started, MCSO said.

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