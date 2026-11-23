District 3 Baldwin County Commissioner Billie Jo Underwood clashed with her fellow elected officials for the second time since starting a new term during a Nov. 19 meeting, accusing other commissioners of making hasty decisions and others of not being transparent about certain agenda items.
During its Thursday meeting held in Fairhope, Underwood challenged District 2 Commissioner Angelo Fermo and Tater Harris, District 4, over several issues including committee appointments, lobbying contracts and county bills.
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