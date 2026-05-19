Brock, Underwood and Dembowski

Shown is a picture of Baldwin County Commission District 3 Republican candidates Kevin Brock (left), Billie Jo Underwood (center) and Philip Dembowski. Whoever wins in the May 19, 2026 primary will go on to face Roy Browning, a Democrat, in the November election. 

 Provided by the campaigns of Billie Jo Underwood, Kevin Brock and Philip Lembowski

Baldwin County District 3 Commissioner Billie Jo Underwood fought off two challengers during Tuesday’s Republican Primary, teeing her up to face a Democrat in the November general election. 

Underwood received 15,588 votes Tuesday night, making up 53.7 percent of the ballots cast in the race. Challengers Kevin Brock and Philip Dembowski collectively received 13,341 votes.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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