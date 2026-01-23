AHSAA sports

In what is a landmark decision, the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Central Board of Control on Friday voted to split public and private schools for championship play, beginning with the next athletic calendar, 2026-27.

The decision, recommended by executive director Heath Harmon, was approved by a 13-2 vote. The two votes against the measure were placed by former UMS-Wright head coach and athletics director Terry Curtis, who is president of the board, and Blount principal Jerome Wood.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In