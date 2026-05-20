South Paw Village

Shown is an image of the future South Pay Village, an apartment complex near the University of South Alabama campus.

 University of South Alabama

The University of South Alabama has purchased an apartment complex on Stadium Drive and is requiring current non-student tenants to move out by August to make room for the fall semester. 

The announcement, which came Wednesday morning, stated USA spent $40 million on the Central House and Stadium and will turn the 384-unit apartment complex into student housing by the start of the fall semester. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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