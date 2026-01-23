Oral vaccines

Oral rabies vaccines shown in this photo will be dropped all over Baldwin County in an effort to curb rabies infections in raccoons and other species. 

 Baldwin County Commission

If you see a helicopter dropping little boxes into the woods somewhere in Baldwin County over the next few weeks, don’t go after it. It’s not a new kind of Mardi Gras parade throw. 

The Baldwin County Commission announced Friday that the U.S. Department of Agriculture’s Wildlife Services will be distributing rabies vaccines for area wildlife along the Eastern Shore, as well as in central and southern Baldwin County. 

