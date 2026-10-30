Retired Gen. Charles C. Krulak (Birmingham-Southern College)

Retired Gen. Charles C. Krulak (Birmingham-Southern College)

A former U.S. Marine Corps Commandant General says Tommy Tuberville broke his promise to donate his salary as a Senator to Alabama veterans.

Retired Gen. Charles C. Krulak, of Birmingham, who previously served on the Joint Chiefs of Staff as head of the Marines from 1995 to 1999, criticized the Republican gubernatorial candidate's record on veterans issues in an op-ed published by Alabama Media Group on Wednesday, Oct. 28. He used the same piece to endorse his opponent, Democratic Doug Jones.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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