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Mobile’s restrictions on vacant buildings are finally in effect, but it will be several months before citizens start to see any changes downtown.

In November, the City Council approved an ordinance to create a registry of all vacant commercial properties located inside the Henry Aaron Loop and require owners of vacant properties within that area to pay an annual fee, set up a fire protection system, obtain liability insurance worth at least $1 million and more.

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