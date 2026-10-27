USS Alabama file

The USS Alabama seen during a Fourth of July celebration in 2025.

A Mobile nonprofit is raising awareness for veterans mental health with a free event at USS Alabama Battleship Memorial Park.

On Saturday, Nov. 7, the Miss Mobile Bay Organization will recognize Operation We Remember at the park’s pavilion. The free event kicks off at 7 p.m., with live music from Bri Burrell, Miss Alabama 2023, and Larry Andrews, the Executive Director of the Miss Mobile Bay Organization and a local vocalist. The Mobile’s Singing Children Group is scheduled to make an appearance, as well.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com

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