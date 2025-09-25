Mayor-elect Spiro Cheriogotis

Mobile Mayor-elect Spiro Cheriogotis speaks to reporters after winning the runoff election on Tuesday, Sep. 23.

 Staff photo

Unofficial returns from Tuesday’s Mobile mayoral election show Mayor-elect Spiro Cheriogotis rode to victory on the backs of voters who shifted in his direction after supporting losing candidates in August’s contest, as well as a surge of 7,354 more voters in the runoff that helped both candidates improve their totals and created a race won by just 1,391 votes.

Cheriogotis, a former Mobile District Court judge endorsed by Mayor Sandy Stimpson, earned 25,106 (51.4 percent) votes during the Sep. 23 runoff. Barbara Drummond, a longtime state lawmaker endorsed by former Mayor Sam Jones, won 23,715 votes (48.6 percent). In all, 48,835 ballots were cast one month after approximately 41,481 members of Mobile’s electorate sent Cheriogotis and Drummond to a runoff. Nearly 18 percent more votes were cast in the runoff than in last month’s contest.

