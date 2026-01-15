Winter Weather
Deposit Photos

In light of forecasts projecting a cold front to move through southwest Alabama this weekend, the Baldwin County Emergency Management Agency announced the opening of warming shelters for those stuck out in the cold. 

Baldwin County EMA announced one warming shelter would be open at St. Paul’s Episcopal Church in Foley. The shelter, located at 506 N. Pine Street in Foley, will be open to those in need from Saturday at 3 p.m. through Sunday at 10 a.m. 

