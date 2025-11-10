Winter Weather
Deposit Photos

Several overnight shelters will be open Monday and Tuesday night in Mobile and Baldwin counties in light of cold temperatures coming into the area. 

Mobile County Emergency Management Agency Plans and Operations Officer Michael Dillaber told Lagniappe MCEMA is working with several warming shelters that will be open through Wednesday morning to help people caught out in the weather. 

