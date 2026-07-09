Austin Tanner- 2

An Orange Beach musician facing various criminal charges has a warrant out for his arrest after a Mobile County circuit judge revoked his bond.

On Wednesday, Mobile County Circuit Court Judge Michael Windom issued an arrest warrant for Austin Tanner, ordering law enforcement officers to arrest him and bring him before the court to answer for several charges levied against him. Tanner was previously charged with two counts of insurance fraud and property theft and also recently with assault after an incident at a Tracy Lawrence concert on June 6. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription