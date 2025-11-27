Waterville USA

Shown is an image of people using a slide at a Waterville USA park in Gulf Shores.

 Special to Lagniappe Daily/ Waterville USA Facebook page

Terminix International, a household-name in the pest control industry, has been ordered to pay a Baldwin County waterpark over $6 million for failing to uphold its end of a contract to keep away termites and misrepresenting its performed services.

Per an arbitration order signed on Nov. 17, Terminix International will have to pay Waterville USA in Gulf Shores $4.5 million for fraud and about $1.5 million in compensation for damages, as well as over $17,000 in refunds for poorly performed insect treatments. 

