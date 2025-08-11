DV, Burglary, DV Strangulation, Interference with a DV Emergency Call

On Friday, August 8, 2025, at approximately 12:50 p.m., officers responded to the 600 block of Azalea Road in reference to a domestic incident. Upon arrival, officers discovered a known male subject broke into a female victim’s apartment and struck her with a firearm. Through further investigation, it was discovered the victim was strangled during the incident. The subject left the area before officers arrived. This remains an active investigation.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

