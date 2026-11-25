If you showed up to Jemison’s Bait & Tackle right off the water in Coden on the last day of the 2023 wild oyster season, you would have seen hundreds of trucks hauling boats lined up to sign in with state regulators and dart off to public reefs filled with oysters.
Many of those trucks hauled small commercial fishing vessels and large rakes, called tongs, that help make the living for commercial oystermen every year during the winter when other fishing isn’t as available.
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(1) comment
Mississippi and Lousinna had a record oyster year.... quit beating around the bush...just SAY IT...if you dump mud on an oyster reef... the oysters DIE. The port of Mobile is the ONLY port in the country using this method of spoils dispersal.... why is this being done ......because it is cheaper and more profit is made for others who for the most part do not even live in the Mobile area. Nothing will restore the reefs as long as you continue covering them with mud...
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