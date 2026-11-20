The last time the Baldwin County Commission had three new members following an election cycle was in 2018.
At the time, contracts, jobs and political appointments were all thrown up in the air as the only remaining commissioner at the time, Skip Gruber, watched his colleagues reshape how county government functions on the eastern side of Mobile Bay.
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