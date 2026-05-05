Baldwin County Sheriff’s Office BCSO
By Scott Johnson

Firefighters are currently trying to contain a wildfire near Robertsdale, the Baldwin County Sheriff’s Office reported around 4:19 p.m. Tuesday.

According to BCSO, a large wooded area near County Road 87 and Seed Orchard Road is on fire. It did not say exactly how extensive the fire was or how it could have possibly started. That area of Baldwin County is currently experiencing a severe drought, according to drought.gov

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription