During a chaotic clash between Orange Beach City Councilwoman Ginger Harrelson and Mayor Tony Kennon Tuesday night, she said publicly what no other councilor has previously said during a public meeting.
“I want to release the body camera footage,” she said on the council dais as verbal exchanges between her, the mayor and local residents ensued.
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