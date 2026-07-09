Orange Beach City Council 7.7.26

Orange Beach resident Wendy Pickering (right) speaks with Orange Beach City Council Tuesday, July 7, 2026. 

 Grant McLaughlin

During a chaotic clash between Orange Beach City Councilwoman Ginger Harrelson and Mayor Tony Kennon Tuesday night, she said publicly what no other councilor has previously said during a public meeting.

“I want to release the body camera footage,” she said on the council dais as verbal exchanges between her, the mayor and local residents ensued.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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