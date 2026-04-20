Burch at Wilmer murder press conference

Mobile County Sheriff Paul Burch speaks to reporters during a press conference in downtown Mobile on April 20, 2026. 

 Grant McLaughlin

A family of three, including a pregnant mother, was found dead inside their home early Monday morning in Wilmer after they were tied up in separate rooms and either shot or slashed with a knife.

As of noon, the Mobile County Sheriff’s Office is looking for suspects connected to the case and the District Attorney’s Office is already eyeing it as a quadruple capital murder with the potential for the death penalty.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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