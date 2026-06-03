The case of a Wilmer man accused of eight capital murder charges on April 19 is being sent to a grand jury for further review.
Mobile County District Court Judge Brandy Hambright told a courtroom filled with reporters, attorneys and the family of Lisa Ferguson, 45, Keziah Luker, 17, her unborn child and Thomas Cordelle Jr., 12, that the case against their alleged killer, William Graham Oliver, is sufficient enough to be reviewed by a grand jury.
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