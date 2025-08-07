Dawson Rogers Wreck vidoe

Dawson Cade Rogers (MCSO)

A judge has granted youthful offender status to Dawson Cade Rogers, the 17-year-old indicted for extreme indifference murder in a 2024 Thanksgiving crash that killed 19-year-old Nolan J. McDavid.

Mobile County Judge Jill Phillips made the decision during an Aug. 7 hearing where the courtroom reached capacity. Rogers, who was 17 at the time of the incident, will now forgo a jury trial and instead face a bench trial before Philips. Under Alabama law, youthful offender status limits public access to case records and shields any conviction from being treated as a felony on the defendant’s record.

MGM student indicted for extreme indifference murder
Trooper: Father allegedly took item from fatal DUI crash site

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

